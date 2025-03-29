Bursa'daki İmamoğlu eylemlerinde gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı

Bursa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı başlatılan protestolarda gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı.

Bursa'daki İmamoğlu eylemlerinde gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 08:44

Bursa'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda 52 kişinin gözaltına alınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaştığı bilgiye göre; gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı.

Başsavcılık tarafından "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince 52 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başsavcılığımızca söz konusu suçtan 26 şüpheli tutuklama talebi, 26 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe 19 şüpheli hakkında tutuklama, 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, haklarında tutuklama kararı verilen şüphelilerin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."


Etiketler: #Bursa #Ekrem İmamoğlu #Protesto #tutuklama

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