İmamoğlu protestosuna hapis cezası! Marmaris Belediye Başkanı ve CHP İl Başkanı da listede

Muğla'da CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını anayasal haklarını kullanarak protesto eden 10 kişiye ceza yağdı. Mahkeme, aralarında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP İl Başkanı Nail Kızıl’ın da bulunduğu 10 isme 5’er ay hapis cezası verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından kitle, Muğla Adliyesi’ne yürümüştü. Adliye önünde güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine kısa süreli arbede yaşanmıştı.

10 İSİM HAKKINDA "EYLEM" DAVASI

Yaşananların ardından CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur ve Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede "basın açıklamasına katılmak, adliye binasına doğru yürüyüş yapmak ve güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen alanı terk etmemek" gibi gerekçeler yer aldı.

BERAAT TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada; yargılanan Acar Ünlü, Nail Kızıl, Tuğçe Dur ve avukatlar hazır bulundu. Yargılanan isimler son sözlerinde eylemin anayasal bir hak olduğunu belirterek beraatlarını talep etti.

Mahkeme, yargılanan 10 kişinin tamamına 5'er ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Bu isimlerden 9’u hakkında hükmün açıklanması geri bırakılırken; Uzay Kocabaş'ın hapis cezası ise 15 bin lira adli para cezasına çevrildi.