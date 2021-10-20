İmamoğlu "söz vermiştim" diyerek KYK yurdunda eylem yapan öğrencilere müjdeyi verdi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 20:24

Dün gece Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda eylem yapan öğrenciler yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferlerinin artırılmasını, yemekhane fiyatlarının düşürülmesini ve internet kotasının kaldırılmasını talep etmişti.

Öğrencilerin düzenlediği eyleme sosyal medya hesabından destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz” sözü vermişti.





İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTTU

Öğrencilere çözüm sözü veren İmamoğlu, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. İBB Başkanı “Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim” hatırlatması yapan İmamoğlu, “Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar” duyurusunda bulundu.