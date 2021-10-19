İmamoğlu'nun adaylığında Kılıçdaroğlu detayı: Aday olmasını istemeden bir adım atmaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ ve Diyarbakır gezilerine katılan, isminin yazılmasını istemeyen CHP'li bir isim cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin olarak, “Şunu net söyleyebilirim; Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu aday olmasını istemeden bir adım atmaz, konuyu ağzına bile almaz" dedi.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın konuştuğu CHP'li ismin Ekrem İmamoğlu'nun adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu etkisine değindi.
Sarıkaya'ya göre ismini vermek istemeyen CHP'li, "Şunu net söyleyebilirim; Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu aday olmasını istemeden bir adım atmaz, konuyu ağzına bile almaz… Ama Genel Başkan veya Millet İttifakı bir görev verirse de ‘ben olmam’ demez, kabul eder..." şeklinde konuştu.
Sarıkaya yazısının devamında, "Bu aşamada İmamoğlu’nun gittiği yerlerdeki toplumsal kabulünün ve insan ilişkilerinde yarattığı auranın etkisine vurgu yaptı, bunun görünürlüğünü yükselttiğini söyledi. İstanbul’da en fazla Sivas ve Kastamonuluların yaşadığını anımsatıp oralara da gitmesi gerektiğini seçim bittiği gün dile getirdiklerini söyledi. CHP’deki bu yorumu dinleyince, merhum Erdal İnönü’nün de sıklıkla tekrar ettiği, kime ait olduğunu bilmediğim söz aklıma geldi: 'Zamanın gerçekleri ortaya çıkarmak gibi kötü bir huyu vardır” ifadelerini kullandı.
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