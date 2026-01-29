İmamoğlu ve gazetecileri hedef göstermişti: Skandal 'Epstein' benzetmesini yapan isim TRT yöneticisi çıktı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı gazetecileri hedef alan skandal paylaşımın arkasından TRT yöneticisi çıktı. TRT Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı Serdar Aydın, İmamoğlu’nun görevdeki ilk döneminde Karadeniz gezisi sırasında çekilen bir fotoğraf üzerinden ağır ithamlarda bulundu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve gazetecilerin yer aldığı otobüs fotoğrafının, firari Murat Gülibrahimoğlu’na ait olduğu öne sürülen özel jette çekildiğini iddia etti. Paylaşımda kullanılan ifadeler ve özellikle yapılan “Epstein” benzetmesi kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Sözcü’de yer alan habere göre, söz konusu paylaşımda İmamoğlu ve fotoğrafta bulunan gazetecilere yönelik iftira niteliğinde ifadeler yer aldı. Tepkilerin büyümesi üzerine Serdar Aydın paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Daha önce TRT’de denetçilik ve İran Temsilciliği görevlerinde bulunan Aydın’ın, sosyal medya profilinde halen “Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı” unvanını kullandığı görüldü.