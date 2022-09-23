İmamoğlu, Yavaş, Soyer ve... Kılıçdaroğlu'nun ses getiren çağrısına peş peşe yanıtlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de yaptığı konuşmada partililere seslenerek "Gerçekten benimle misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yanıt verdi. CHP milletvekilleri Twitter'dan peş peşe destek mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 11:47
İmamoğlu, Yavaş, Soyer ve... Kılıçdaroğlu'nun ses getiren çağrısına peş peşe yanıtlar
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CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çağrısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. İmamoğlu paylaşımında, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Twitter'dan "Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun yanındayım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİLLER TWITTER'DAN PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel mesajında, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayarak "Yanındayım" hashtagini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek paylaşımında, "Tavrımız net" dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Twitter paylaşımında, "'Bıraksın peşimizi, kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar!' Yanındayım Sayın Genel Başkanım" ifadelerine yer verdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise "Tavrımız net ve kesin. Bu hak ve adalet yolunda" dedi.


Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu CHP 2023 seçimleri

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