Kılıçdaroğlu söyledi; AKP'nin vizyon belgesine girdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen sene gençlere 6 vaadini açıklamış "Alacağınız ilk cep telefonu, oyun konsolu ve sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak" demişti. Kılıçdaroğlu'nun vaadinden sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti ve gençlere yönelik elektronik eşyalarda vergi avantajı getirecek bir çalışma AKP'nin 2023 vizyon belgesine girdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 11:03
Kılıçdaroğlu söyledi; AKP'nin vizyon belgesine girdi
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Geçen sene eylül ayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaşmış iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarını gençlere anlatmıştı.

Videoda "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fava" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak" ifadelerini kullanarak gençlere 6 vaadinden birini açıklamıştı. 

KILIÇDAROĞLU SÖYLEDİ; AKP'NİN VİZYON BELGESİNE GİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun bir yıl önceki açıkladığı vaadinden sonra AKP cephesi de harekete geçti. 

Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP kurmayları, vizyon belgesinde gençlere yönelik elektronik eşyalarda vergi avantajı getirecek bir çalışmanın yer aldığını söyledi.


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