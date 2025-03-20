İmamoğlu'na destek büyüyor: Öğrenciler polis barikatına karşı direndi!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıve yaşana hukuksuzluklara karşı sesini yükselten ve FKF üyesi olan öğrenciler, fakülteye giriş yapmak istediklerinde polis barikatıyla karşılaştı.



Ellerinde Türk Bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan öğrenciler, "Tayyip pabucu yarım çık dışarıya oynayalım", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Faşizme karşı omuz omuza", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Erdoğan istifa" gibi sloganlar attılar.

Yoğunluğun arttığı alanda öğrenciler, "Zıpla, zıpla; zıplamayan Tayyip’tir" eylemi de gerçekleştirerek protestolarına devam etti. Polisler, fakülteye girişleri engellemeye çalışırken, öğrenciler eylemlerine kararlılıkla sürdü. Polislerin tavrını protesto eden öğrenciler, "Hükümet istifa" sloganlarıyla karşılık verdiler. Ardından, öğrenciler yerleşkenin giriş kapısından Güneş Meydanı’na doğru yürümeye başladı.