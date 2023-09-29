Çanakkale'de AKP'nin seçim irtibat bürosuna taşlı saldırı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:36

Güncelleme: 29.09.2023 - 13:53

Olay, saat 07.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede aynı yerde faaliyet yürüten AKP'nin Cevatpaşa ve İsmetpaşa mahalleri seçim irtibat bürosu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

Atılan taşlar nedeniyle camlar kırıldı.

Polis, ihbar üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı (DHA)