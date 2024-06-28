İmamoğlu'ndan babasını kaybeden Volkan'a taziye ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babasını kaybeden eski milli kaleci Volkan'a taziye ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:20
İmamoğlu'ndan babasını kaybeden Volkan'a taziye ziyareti
Abone Ol google-news

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, hayatını kaybetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkan'a taziye ziyaretine giderek baş sağlığı diledi. 


Ali Naci Demirel haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri volkan demirel haberleri

İlgili Haberler

Volkan Demirel'den babasına duygu dolu veda: 'Neden bıraktın kendini gittin babam'

Volkan Demirel'den babasına duygu dolu veda: 'Neden bıraktın kendini gittin babam'
Volkan Demirel'in acı günü

Volkan Demirel'in acı günü
Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı

Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler