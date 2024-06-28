İmamoğlu'ndan babasını kaybeden Volkan'a taziye ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babasını kaybeden eski milli kaleci Volkan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, hayatını kaybetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkan'a taziye ziyaretine giderek baş sağlığı diledi.
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