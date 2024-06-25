Volkan Demirel'in acı günü

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel, Bodrum'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 20:08
Volkan Demirel'in acı günü
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Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel (71), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Akyarlar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ali Hacı Demirel, rahatsızlanması üzerine ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Demirel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen ve büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel'in, yetkililerden bilgi aldığı gözlendi.


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