İmamoğlu’ndan doğduğu köyde horon performansı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şeker Bayramı dolayısıyla bulunduğu doğduğu köy olan Cevizli Köyü’nde yurttaşlarla beraber horon tepti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:57
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şeker Bayramı’nın ikinci gününde memleketi Trabzon’a geldi. 

Geldiği gün yurttaşların büyük ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, doğduğu köy olan Cevizli Köyü’nü de ziyaret etti.

İmamoğlu’nun ziyareti sırasında kendisini karşılayan horon ekibiyle birlikte horon tepti.


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