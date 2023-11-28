İmamoğlu’ndan iklim kriziyle mücadele çağrısı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) uygulayacağı, Avrupa Birliği’nin (AB) desteklediği “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı”nın (SECAP) tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde dün yapıldı. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, küresel iklim krizinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında geldiğine vurguladı.

İmamoğlu, “Henüz hiçbir şey yaşamadık aslında. Bir an önce, vakit kaybetmeden, hep birlikte harekete geçmeli ve seferberlik duygusuyla mutlak önlemler alabilmeliyiz. Bu çalışmalara yoğun zaman ayırırsak, dünyanın savaşmaya vakti kalmayacak, barışa ve huzura dayalı bir dünya yaşatacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. İmamoğlu hedeflerinin İstanbul’u, 2050 yılına kadar aşama aşama “karbon nötr bir kent” haline gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.