İmamoğlu kan verdi, bağış çağrısında bulundu: Kızılay hepimizin
İBB Başkanı İmamoğlu, kan stoklarının kritik seviyede olduğu bildirilen Kızılay'a kan vererek yurttaşa çağrıda bulundu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından video paylaşarak "Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Kızılay bizim, hepimizin" dedi.
Kızılay'ın kan stoklarının tükenmesinin ardından 'bağış' çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda kan verdi.
Kızılay’a kan bağışında bulunan İmamoğlu, yayımladığı videoda yurttaşa çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Kan her zaman bir hayat kurtarır gerçeği üzerinden herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Hastaların ihtiyacı var, lütfen herkes kan versin... Birde sağlıklı bir durum aynı zamanda kan veren insanlar için. Bu ihtiyaca dönük Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay bizim, hepimizin milletçe."
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