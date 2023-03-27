İmamoğlu'ndan Köksal Engür paylaşımı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncu İsmail Köksal Engür'ün ölümünün ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İsmail Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.
Son yıllarda Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı ‘Ak Sakallı Dede’ rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Ergün'ün ölümü sonrası sevenleri sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ergün'ün ölümü sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İmamoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
#KöksalEngür'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyunculuğu ve seslendirmeleriyle zihnimizden silinmeyecek kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
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