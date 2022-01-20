İmamoğlu'ndan öldürülen sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cinayete ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olaya ilişkin açıklama yaptı.
"AKLIMIZ ALMIYOR, VİCDANIMIZA SIĞMIYOR"
Bir sosyal medya paylaşımında bulunan İmamoğlu, "Bir sağlık çalışanına, bir kadına yapılan bu saldırıyı aklımız almıyor, vicdanımıza sığmıyor. Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez’e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:
Bir sağlık çalışanına, bir kadına yapılan bu saldırıyı aklımız almıyor, vicdanımıza sığmıyor. Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire #ÖmürErez'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 20, 2022
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