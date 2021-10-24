İmamoğlu’ndan “yeni metrobüs” çağrısı

24 Ekim 2021 Pazar, 12:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İETT’nin, Dersaadet Tramvay Şirketi 'nin kurulması ve 1871'de ilk atlı tramvayların hizmete girmesiyle başlayan yolculuğu, 150’nci yılına ulaştı. İETT, 150. yılını Şişli Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen galayla kutladı.

ADALAR ÖRNEĞİNİ VERDİ

İETT’nin “150. Yıl Galası”nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İETT’nin İstanbul'un simge haline gelmiş kurumlarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak “Daha ileriye taşımak ve İstanbul'a hizmetini, çağın gerekleriyle en kaliteli haline getirmek de bizlerin sorumluluğudur” diye konuştu. İETT bünyesinde, dünyanın ikinci metrosu olan ve 1875 yılında hizmete giren Tünel gibi tarihsel yapıların bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Günümüze geldiğimizde, Adalar'daki değişim ve dönüşüm süreci de İETT’nin önemli adımlarından bir tanesi oldu. Zira henüz tamamlanmamış bu adım tamamına erdiğinde ve çok nitelikli, kimlikli araçlarıyla, 7/24 Adalar’daki halkımıza ve Adalar’ın ziyaretçilerine doğa dostu bir biçimde hizmet verdiğinde çok daha özel bir yere sahip olacak oradaki faytonların yerini alan elektrikli araçlarımız” dedi.

“İSTANBULLULARIN YENİ METROBÜS ARAÇLARINA İHTİYACI VAR”

“İstanbullulara daha yukarıda bir hizmet, daha kaliteli kontrol edilebilir, denetlenebilir bir hizmet verme sürecine yoğun bir şekilde devam ediyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İETT denince, aklımıza, belediyemizin otobüsleri geliyor. 1926’da ilk otobüsler İstanbul’da hizmete başladı ve bu hizmet devam ediyor. Tabii dönemine göre en kaliteli, en nitelikli araçları filosuna katan İETT'nin, bugün de yenilenmek ve geliştirme mecburiyeti önümüzde duran önemli bir husus. 2007 yılında, İstanbul için çok değerli bir adım olan metrobüs hizmeti başlatılmıştı. Tabii bugün baktığımızda, ne yazık ki o hatta bulunan araçların yaş ortalaması, ortaya koyduğu performansla kilometre hesabına baktığımızda, hizmet sürecini tamamlamış araçlar var. Yenilenme sürecinde ciddi adımlar atıyoruz. 160 aracımızın alımını yaptık. 300 araç alımıyla ilgili birtakım teknik, idari ve mali süreçlerindeki engelleri aştığımızda, inşallah 150. yılı içerisinde, oradaki alımlarla ilgili süreçte hızlıca başlatmış olacağız. Çünkü, İstanbul'un ve İstanbulluların bu araçlara acilen -iyi hizmet açısından- ihtiyacı vardır. Bu kentin, bu kentin insanlarını seven herkesin, halkımızın ihtiyaçlarına, sorunlarına çözüm olmaya çalışan bir süreç yönetiyoruz. Bu noktada İstanbul'umuzda yapılan her işin de amacı budur.”

“KARARLILIKLA HİZMET SÜRECİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

“İETT gibi, İSKİ gibi lokomotif kurumlarımızın varlığı, İBB’nin yüzyıllardır süren hizmet yolculuğu, bu kadim kentin, kadim kültürün önemli unsurları” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“16 milyon insanımıza, diğer misafirleriyle, sığınmacılarıyla, turistleriyle aslında 20 milyona yakın insana etkin ve aktif bir biçimde günlük hizmet sunan Büyükşehir Belediyemizin, tabii ki özverili, çok özenli, iyi bir planlamayla bir hizmet sürecine ihtiyacı vardır. Bunu disiplinle, denetimle pekiştirdiğinizde de kusursuza yakın bir süreci İstanbullulara hediye etmiş oluyorsunuz. Böylesi bir kente hizmet etmek çok manevi bir haz, çok kıymetli bir duygu. Bunu yaşıyor ve derinden hissediyoruz. Bu sorumluluk, devletimizin hangi kurum ya da kuruluşu olursa olsun, önüne İstanbul'la ilgili bir konu ya da karar geldiğinde, en hassas şekilde davranıp, hizmetin gecikmemesi adına da gerekeni yapmakla mesuldür. Bu yönüyle biz, bu memnuniyeti en üst seviyeye çıkarma konusundaki kararlılığımıza hizmet sürecimizle devam edeceğiz. Kente hizmet veren, yaklaşık 15 bin kişilik İETT ailesinin gerçekten her bir ferdine, kadınından erkeğine, bütün çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmet kalitesini daha üst seviyelerine seviyelere taşıyacağına olan inancımla İETT'mizin 150. Yılını kutluyorum.”