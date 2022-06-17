İmamoğlu'ndan YKS'ye girecek öğrencilere: 'Güzel hedefler koyduğunuzda eminim'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında öğrencilere başarılar diledi. İmamoğlu, ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlattı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 11:59
İmamoğlu'ndan YKS'ye girecek öğrencilere: 'Güzel hedefler koyduğunuzda eminim'
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan yayınladığı bir video ile başarılar diledi. 

Haftasonu tüm öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlatan İmamoğlu, paylaşımına "Yoğun bir şekilde çalıştığınızdan, güzel hedefler koyduğunuzda eminim, hepinize başarılar diliyorum" notunu ekledi.


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