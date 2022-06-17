İmamoğlu'ndan YKS'ye girecek öğrencilere: 'Güzel hedefler koyduğunuzda eminim'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında öğrencilere başarılar diledi. İmamoğlu, ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan yayınladığı bir video ile başarılar diledi.
Haftasonu tüm öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlatan İmamoğlu, paylaşımına "Yoğun bir şekilde çalıştığınızdan, güzel hedefler koyduğunuzda eminim, hepinize başarılar diliyorum" notunu ekledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm öğrencilere hafta sonu ulaşım ücretsiz olacak. Yoğun bir şekilde çalıştığınızdan, güzel hedefler koyduğunuzda eminim, hepinize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/CyeAJJBH7A— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 17, 2022
Video Haberler
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto