İmamoğlu'nu hedef alan eski AKP'li vekil Reyhanlıoğlu'ndan 'Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil' çıkışı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:48

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:37

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesine yardıma giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdıran eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Reyhanlıoğlu kendisini, "İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan, yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı" sözleriyle savundu.

İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı. — Nursel Kocabaş REYHANLIOĞLU (@nursel2023) February 9, 2023

Reyhanlıoğlu daha sonra yaptığı paylaşımlarında şunları kaydetti:

* Şahısa burada yaşıyorsanız bana adresini söyleyin dediğimde adres veremedi. Türkiye'nin her yerinden gelen iş makinaları AFAD ekipleriyle harıl harıl çalışma yapılırken onların provokasyon yapmalarına tepki gösterdim.

* Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın...

NE OLMUŞTU?

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu deprem bölgesinde bulunan İmamoğlu’na saldırmıştı. AKP’li Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na “İngiliz uşağı defol” diye seslenmişti. İmamoğlu, “Sakin olun derken” Reyhanlıoğlu, “Defol" demişti.