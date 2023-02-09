İmamoğlu'nu hedef alan eski AKP'li vekil Reyhanlıoğlu'ndan 'Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil' çıkışı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na deprem bölgesinde "İngiliz uşağı" diyen eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, bu kez sosyal medya hesabından saldırgan paylaşımlarda bulundu. AKP'li Reyhanlıoğlu "Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 13:48
İmamoğlu'nu hedef alan eski AKP'li vekil Reyhanlıoğlu'ndan 'Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil' çıkışı
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesine yardıma giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdıran eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Reyhanlıoğlu kendisini, "İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan, yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı" sözleriyle savundu. 

Reyhanlıoğlu daha sonra yaptığı paylaşımlarında şunları kaydetti:

* Şahısa burada yaşıyorsanız bana adresini söyleyin  dediğimde adres veremedi. Türkiye'nin her yerinden gelen iş makinaları AFAD ekipleriyle harıl harıl çalışma yapılırken onların provokasyon yapmalarına tepki gösterdim.

* Acıların yaşandığı alan şov meydanı değil. Kimse depremzedeler üzerinden siyaset yapmasın...

NE OLMUŞTU?

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu deprem bölgesinde bulunan İmamoğlu’na saldırmıştı. AKP’li Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na “İngiliz uşağı defol” diye seslenmişti. İmamoğlu, “Sakin olun derken” Reyhanlıoğlu, “Defol" demişti.


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