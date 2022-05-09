İmamoğlu'nun açıklamasında ismi geçmişti: Abdülkadir Selvi de topa girdi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın da katılması, tartışma konusu haline gelmişti.

Yıllarca iktidarın politikalarını destekleyen ve özellikle Balyoz, Ergenekon gibi 'kumpas' davalarının medyadaki önde gelen savunucuları arasında yer alan Alçı'yı İmamoğlu’nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında eleştirilerde bulunmuştu.

İmamoğlu; tartışma ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, "Merkez medya dediğimiz alanda bile söz hakkı verilmiyor. Bugün en bildiğimiz medya kanallarında dahi, tek söz hakkı verilmiyor. Çıkıyor orada birileri, bizi yerden yere vuruyor, hain ilan ediyor vesaire… Tabiri caizse, hükümetin içindeki bazı sözüm ona üst kimliklerin sözcüleri oluyorlar. Ben de diyorum ki, bu insanlar gelsin, bizi tanısınlar" demişti.

"Biz bunu bundan sonra daha da fazla yapacağız" diye konuşan İmamoğlu, "Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, tartışılır; yarın başka bir ismi davet edeceğim. Ben, ilk yurtiçinde yapacağım bir geziye, örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın" ifadelerini kullanmıştı.

SELVİ DE TOPA GİRDİ

Söz konusu açıklamaların ardından; iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de, bugünkü köşesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Gezi daveti böyle mi yapılır? Güya ‘Siz Nagehan Hanım’a itiraz ediyorsunuz ama ben daha ötesini, Abdulkadir Selvi’yi davet edeceğim. Siz o zaman görün’ der gibi bir üslup nedir Allah aşkına?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bir gazeteciyi gezisine davet edemez mi? Eder, cumhurbaşkanı adaylığı için bir hareket başlatan Ekrem İmamoğlu gezisine bir gazeteciyi davet edemez mi? Eder, beni davet etmesinde bir sakınca var mı? Yok. Ben İmamoğlu’nu izleyip yazamaz mıyım? Yazarım. Çünkü bu benim görevim. Ama tarz bu olmamalı. Ama gazeteci bir kavganın ortasına sürülen malzeme olmamalı. Bu bir. İkincisi ise İmamoğlu beni ilk kez davet etmiyor ki.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu ilk yazan kişiyim. Kendisi de heyecanlı bir ses tonuyla arayıp, 'Arkadaşlar söyledi. Benimle ilgili bir şey yazmışsınız?' diye adaylık konusunu sormuştu. Ben de kaynağımın sağlam olduğunu söylemiştim. Zaten süreç doğruladı.”

"BÖYLE YAPTIĞI İÇİN GİTMEM"

İmamoğlu'nun açıklamasını 'davet' olarak nitelendiren Selvi, bu durumda davete gitmeyeceğini belirtti:

"İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu’nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem. Şimdiye kadar Özal’ı, Demirel’i, Erbakan’ı, Türkeş’i, Çiller’i, Yılmaz’ı, Ecevit’i, Gül’ü, Erdoğan’ı takip ettim. Kılıçdaroğlu’nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok.

O nedenle İmamoğlu davet ederse kabul etmeyeceğim. Gazetem Hürriyet bana her türlü imkânı sunuyor. Cumhurbaşkanı seçimindeki önemli siyasi figürlerden biri olduğu için İmamoğlu’nu izlerim, yazarım, yorumlarım. Doğrusuna doğru derim, yanlışını eleştiririm. Çünkü bu benim görevim."