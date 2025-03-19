İmamoğlu'nun gözaltı kararının perde arkasını Barış Pehlivan açıkladı: 'Gözaltı için diplomanın iptal edilmesini beklediler!'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:45

Güncelleme: 19.03.2025 - 14:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu'nun diploması ise dün İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile iptal edildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu dışında pek çok isim de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Cumhuriyet TV'nin yayınında iki gündür yaşanan süreci tek tek anlattı.

Gözaltı ve diploma iptali hakkında Cumhuriyet TV'ye konuşan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan, bu sürecin iki günlük bir süreç olmadığını, yirmi üç yıllık bir sürecin geldiği noktayı izlediğimizi belirtti. Yargı kavramının yerler bir edildiği yılları yaşadıklarını ifade eden Pehlivan, aynı sürecin devamının görüldüğünü söyledi.

"Ekrem İmamoğlu'nu ifadeye çağırsalar, biliyoruz ki gidip ifade verebilirdi. Kuşku yok ki bu gözaltı operasyonunun hukukla bir alakası yok. Çok şey ama hukuk değil. Bir hukuk operasyonu değil, bir siyasi operasyon. Bu karar sadece CHP ve Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin değil, herkesin özgürlüğünü ve haklarını tehlikeye atıyor. Herkes dert edinmeli" dedi.

'GÖZALTI İÇİN DİPLOMA İPTALİ BEKLENDİ'

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının dün İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi üzerine konuşan Pehlivan, "Böyle kararlar, böyle gözaltılar birkaç saatte verilecek kararlar değil. Bu sabah yaşadığımız gözaltılar için diplomanın iptali beklendi. Savcılık makamı önce diplomanın iptal edilmesini bekledi, ardından bu gözaltıları yaptı. Bu da açıkçası diploma iptali kararının da eş zamanlı ve hukuksuz olduğu anlamına da geliyor. Devlette, bürokraside bütün kurumların hızlıca kirlendiği, bu çürümüşlükten nasibini aldığını görüyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin böyle bir siyasi operasyona alet olması çok acı bir şeydir. Böylesi hukuksuzluklar belki bugün sonuç aldırabilir ancak yarın bu ülkeye adil bir sistem geldiğinde, hukuk egemen olduğunda bu kararları verenlerin utanacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.