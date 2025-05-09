İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı kapatıldı, tüm CHP’liler hesabını İmamoğlu’na açtı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:36

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bunun üzerine başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere CHP’liler profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirerek “Hepimizin hesabı İmamoğlu’na aittir” dedi. Partililer “Artık sosyal medya hesabından bile korkan bir iktidar var” derken, İmamoğlu’nun sesini tüm illerde duyuracağını vurgulayan il başkanları “Daha önce partimiz Ekrem Bey için Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri kurulacağını açıklamıştı. Şimdiden bazı arkadaşlarımız ofis yerleri bakıyor. Başkanımızın sesi olacağız” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. CHP’liler de karara tepki olarak profillerini İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirdi ve hesaplarını onun açıklamalarını duyurmak için kullanacaklarını ilan etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da siyasi paylaşımları için açtığı “Mansur Yavaş 2025” adlı sosyal medya hesabının fotoğrafını İmamoğlu ile değiştirdi. Yavaş, profil duvarına da İmamoğlu ile Çağlayan Adliyesi önünde kol kola verdikleri fotoğrafı koydu. Bu hesabını artık İmamoğlu adına kullanacağını duyuran Yavaş, “Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır” dedi. Partinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il başkanları da sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirdi. İl başkanlıkları da “Dijital darbeye hayır. İmamoğlu engellenemez, İmamoğlu her yerde” etiketleriyle paylaşımlar yaptı.

‘KAMPANYASINI BİZ YÜRÜTÜRÜZ’

İktidarın her gün CHP’ye yeni bir engel çıkarttığını belirten il başkanları “Cumhurbaşkanı adayımızın diplomasını iptalden tutuklamaya her şeyi yaptılar. Şimdi sosyal medyasını sansürlüyorlar. Özgürlüğü için yaptığımız mitingleri karartmaya, engellemeye çalışıyorlar. Buna karşı hepimizin hesapları Ekrem Başkan’a açıktır. Biz onun sesi olacağız, sahada onun yerine olacağız. Onun kampanyasını yürüteceğiz” dedi. Bu kapsamda İmamoğlu adına açılacak Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri’ni anımsatan başkanlar “Henüz genel merkezden bir talimat gelmedi. Ama bazı arkadaşlarımız şimdiden kendi illerinde çalışma ofisi için yer bakıyor. Ankara’da CHP Parti Okulu’nun olduğu yerin ofis olması planlanıyor. Orada bir açılış gerçekleştirildikten sonra tüm Türkiye’ye yayılacağı söyleniyor” ifadelerini kullandı.

CHP ÖNERGE VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu’na getirilen erişim engelini Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Günaydın, şu soruları yöneltti:

“İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine neden olan içerikte yer alan ifadeler hangi somut gerekçeyle suç işlemeye alenen tahrik kapsamında değerlendirilmiştir? Erişim engeli kararı alınan içeriklerin kamu düzenini bozduğu nasıl tespit edilmektedir? Neden yalnızca söz konusu içeriğe değil, hesabın tamamına erişim engeli getirilmiştir? Bu karar, seçim sürecinde bir cumhurbaşkanı adayının kamuoyuna ulaşma araçlarının kısıtlanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, seçme ve seçilme hakkının ihlali söz konusu değil midir?”