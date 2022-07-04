İmamoğlu'nun yanına gelen yaşlı yurttaş cebindeki bozuk paraları gösterdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Pazar ziyareti sırasında İmamoğlu'nun yanına gelen bir yurttaş, cebindeki bozuk paraları göstererek isyan etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de kavşak açılışına katıldıktan sonra Çekmeköy'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Esnaf ziyareti sırasında yurttaşların büyük ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, fotoğraf çekinmek isteyen kişileri de kırmadı. Ardından pazar ziyaretinde de bulunan İmamoğlu'nun yanına gelen bir yurttaş, yaşadığı ekonomik sıkıntıya adeta isyan etti. Elindeki pazar poşetlerini ve cebindeki bozuk paraları gösteren yurttaş, şunları söyledi:
"Benim bugün pazardan alışım budur. Cebimi açayım mı? Pandemiye girdiğim günden beri kimse kapımı çalmadı. Kimse şimdi kapıma gelmesin. 25 lira param vardı onu da kızımdan aldım"
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