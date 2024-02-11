İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı yayınlandı

Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı, sosyal medyada paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:03
İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı yayınlandı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 Yerel Seçimleri kampanyasında kullanacağı yeni seçim şarkısı sosyal medyada yayınlandı. 

‘İBB Haber’ isimli sosyal medya hesabının yayımladığı seçim şarkısının sözleri şu şekilde: 

“İstanbul'un gururu, yeniden Ekrem İmamoğlu

Atatürk'ün yolunda, 16 milyon yanında

Dertlere derman sözü, Atatürk'ün yolunda

16 milyon yanında, dertlere derman sözü

Oy ver, İstanbul'da çiçekler açsın

Gençler yarınlara güvenle baksın, gülümseyen İstanbul istiyorsan 

Sen de Ekrem İmamoğlu'na oy ver”


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