İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı, sosyal medyada paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 Yerel Seçimleri kampanyasında kullanacağı yeni seçim şarkısı sosyal medyada yayınlandı.
‘İBB Haber’ isimli sosyal medya hesabının yayımladığı seçim şarkısının sözleri şu şekilde:
“İstanbul'un gururu, yeniden Ekrem İmamoğlu
Atatürk'ün yolunda, 16 milyon yanında
Dertlere derman sözü, Atatürk'ün yolunda
16 milyon yanında, dertlere derman sözü
Oy ver, İstanbul'da çiçekler açsın
Gençler yarınlara güvenle baksın, gülümseyen İstanbul istiyorsan
Sen de Ekrem İmamoğlu'na oy ver”
Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısı: pic.twitter.com/yieY8mkoh8— İBB Haber (@ibbhabercomtr) February 11, 2024
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