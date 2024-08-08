İmar müdürüne silahlı saldırı

Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:12

Güncelleme: 08.08.2024 - 16:12

İzmir'de Menderes Belediyesi, imar müdürlüğü görevini sürdüren Sarper Dikmen sabah saatlerinde evinden çıkarken silahlı saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırı sonucu ayağından yaralanan ve Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Dikmen'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için harekete geçen emniyet güçlerinin çalışmaları devam etmektedir. Olayın kimler tarafından hangi amaçla yapıldığına dair bilgiler, emniyet güçlerinin hassas çalışması neticesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması sonucu ortaya çıkacaktır. Yaşanan bu üzücü olayın ardından bazı siyasilerin yaptığı açıklamalar ise üzüntü vericidir. Yaşanan olayı siyasi bir malzeme haline getirip karalama kampanyası başlatanları vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyor, İmar ve Şehircilik Müdür Vekilimiz Sarper Dikmen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.