IMDb Starmetre Türkiye sıralaması değişti: İşte Türkiye'nin en popüler 50 oyuncusu

19 Ağustos 2022 Cuma, 15:52
<p><strong>IMDb</strong> Starmetre Türkiye sıralaması değişti. İşte sıralamadaki son değişiklikler...</p> <p>IMDb Starmetre sıralamaları hem dünyada hem de Türkiye'de merakla takip edilen bir sıralamadır. Herkes takip ettiği ünlünün sıralamasının ne durumda olduğunu merak ediyor. </p> <h3>IMDB STARMETRE NEDİR?</h3> <p>IMDb StarMetre Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı bir listedir. IMDb'deki ünlülerin sitedeki tıklanma sayısı ve popülaritesi ile alakalı sıralamayı veren istatisliktir.</p> <h3>IMDB STARMETRE SIRALAMASI NASIL BELİRLENİR?</h3> <p>IMDb starmetre sıralamaları, IMDb'deki ünlünün sayfasını ziyaret eden kişilerin sıklığı ve sayısı dahil olmak üzere çeşitli istatistiksel göstergelere dayanmaktadır.</p> <p><strong>İşte Türkiye'nin en popüler 50 oyuncusu:</strong></p> <p><strong>50. METİN AKDÜLGER</strong></p>

IMDb Starmetre Türkiye sıralaması değişti. İşte sıralamadaki son değişiklikler...

IMDb Starmetre sıralamaları hem dünyada hem de Türkiye'de merakla takip edilen bir sıralamadır. Herkes takip ettiği ünlünün sıralamasının ne durumda olduğunu merak ediyor. 

IMDB STARMETRE NEDİR?

IMDb StarMetre Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı bir listedir. IMDb'deki ünlülerin sitedeki tıklanma sayısı ve popülaritesi ile alakalı sıralamayı veren istatisliktir.

IMDB STARMETRE SIRALAMASI NASIL BELİRLENİR?

IMDb starmetre sıralamaları, IMDb'deki ünlünün sayfasını ziyaret eden kişilerin sıklığı ve sayısı dahil olmak üzere çeşitli istatistiksel göstergelere dayanmaktadır.

İşte Türkiye'nin en popüler 50 oyuncusu:

50. METİN AKDÜLGER

<p><strong>49. ARAS AYDIN</strong></p>

49. ARAS AYDIN

<p><strong>48.HALİT ERGENÇ</strong></p>

48.HALİT ERGENÇ

<p><strong>47.İREM HELVACIOĞLU</strong></p>

47.İREM HELVACIOĞLU

<p><strong>46.BORAN KUZUM</strong></p>

46.BORAN KUZUM

<p><strong>45.ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ</strong></p>

45.ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

<p><strong>44.NURİ BİLGE CEYLAN</strong></p>

44.NURİ BİLGE CEYLAN

<p><strong>43.FAHRİYE EVCEN</strong></p>

43.FAHRİYE EVCEN

<p><strong>42.KAAN URGANCIOĞLU</strong></p>

42.KAAN URGANCIOĞLU

<p><strong>41.MELİS SEZEN</strong></p>

41.MELİS SEZEN

<p><strong>40.NESRİN CAVADZADE</strong></p>

40.NESRİN CAVADZADE

<p><strong>39.EGE KÖKENLİ</strong></p>

39.EGE KÖKENLİ

<p><strong>38.BİRCE AKALAY</strong></p>

38.BİRCE AKALAY

<p><strong>37.KENAN İMİRZALIOĞLU</strong></p>

37.KENAN İMİRZALIOĞLU

<p><strong>36.ELÇİN SANGU</strong></p>

36.ELÇİN SANGU

<p><strong>35. MERYEM UZERLİ</strong></p>

35. MERYEM UZERLİ

<p><strong>34.DEVRİM ÖZKAN</strong></p>

34.DEVRİM ÖZKAN

<p><strong>33.DAMLA SÖNMEZ</strong></p>

33.DAMLA SÖNMEZ

<p><strong>32.HALUK BİLGİNER</strong></p>

32.HALUK BİLGİNER

<p><strong>31.BEREN SAAT</strong></p>

31.BEREN SAAT

<p><strong>30.RIZA KOCAOĞLU</strong></p>

30.RIZA KOCAOĞLU

<p><strong>29.FARAH ZEYNEP ABDULLAH</strong></p>

29.FARAH ZEYNEP ABDULLAH

<p><strong>28.FUNDA ERYİĞİT</strong></p>

28.FUNDA ERYİĞİT

<p><strong>27.EBRU ŞAHİN</strong></p>

27.EBRU ŞAHİN

<p><strong>26.FIRAT TANIŞ</strong></p>

26.FIRAT TANIŞ

<p><strong>25.AYÇA AYŞİN TURAN</strong></p>

25.AYÇA AYŞİN TURAN

<p><strong>24.ÇAĞATAY ULUSOY</strong></p>

24.ÇAĞATAY ULUSOY

<p><strong>23. BARIŞ ARDUÇ</strong></p>

23. BARIŞ ARDUÇ

<p><strong>22.PINAR DENİZ</strong></p>

22.PINAR DENİZ

<p><strong>21.İBRAHİM ÇELİKKOL</strong></p>

21.İBRAHİM ÇELİKKOL

<p><strong>20.ENGİN ALTAN DÜZYATAN</strong></p>

20.ENGİN ALTAN DÜZYATAN

<p><strong>19.BURAK ÖZÇİVİT</strong></p>

19.BURAK ÖZÇİVİT

<p><strong>18.ARAS BULUT İYNEMLİ</strong></p>

18.ARAS BULUT İYNEMLİ

<p><strong>17.SERKAN ALTUNORAK</strong></p>

17.SERKAN ALTUNORAK

<p><strong>16.ERTAN SABAN</strong></p>

16.ERTAN SABAN

<p><strong>15.HAZAR ERGÜÇLÜ</strong></p>

15.HAZAR ERGÜÇLÜ

<p><strong>14.ENGİN AKYÜREK</strong></p>

14.ENGİN AKYÜREK

<p><strong>13.ESRA BİLGİÇ</strong></p>

13.ESRA BİLGİÇ

<p><strong>12.HAZAL KAYA</strong></p>

12.HAZAL KAYA

<p><strong>11.RABİA SOYTÜRK</strong></p>

11.RABİA SOYTÜRK

<p><strong>10.CANSU DERE</strong></p>

10.CANSU DERE

<p><strong>9.KIVANÇ TATLITUĞ</strong></p>

9.KIVANÇ TATLITUĞ

<p><strong>8.DEMET ÖZDEMİR</strong></p>

8.DEMET ÖZDEMİR

<p><strong>7.KEREM BÜRSİN</strong></p>

7.KEREM BÜRSİN

<p><strong>6.BONCUK YILMAZ</strong></p>

6.BONCUK YILMAZ

<p><strong>5.MURAT BOZ</strong></p>

5.MURAT BOZ

<p><strong>4.SEDA BAKAN</strong></p>

4.SEDA BAKAN

<p><strong>3.CAN YAMAN</strong></p>

3.CAN YAMAN

<p><strong>2.HANDE ERÇEL</strong></p>

2.HANDE ERÇEL

<p><strong>1.TUBA BÜYÜKÜSTÜN</strong></p>

1.TUBA BÜYÜKÜSTÜN

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