IMDb Starmetre Türkiye sıralaması değişti: İşte Türkiye'nin en popüler 50 oyuncusu

IMDb Starmetre Türkiye sıralaması değişti. İşte sıralamadaki son değişiklikler...

IMDb Starmetre sıralamaları hem dünyada hem de Türkiye'de merakla takip edilen bir sıralamadır. Herkes takip ettiği ünlünün sıralamasının ne durumda olduğunu merak ediyor.

IMDB STARMETRE NEDİR?

IMDb StarMetre Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı bir listedir. IMDb'deki ünlülerin sitedeki tıklanma sayısı ve popülaritesi ile alakalı sıralamayı veren istatisliktir.

IMDB STARMETRE SIRALAMASI NASIL BELİRLENİR?

IMDb starmetre sıralamaları, IMDb'deki ünlünün sayfasını ziyaret eden kişilerin sıklığı ve sayısı dahil olmak üzere çeşitli istatistiksel göstergelere dayanmaktadır.

İşte Türkiye'nin en popüler 50 oyuncusu:

50. METİN AKDÜLGER