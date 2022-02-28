İmha edilmiş gibi gösterdiler: 3 ton uyuşturucu 'buhar' oldu

28 Şubat 2022 Pazartesi, 11:48

Van’ın Erciş Adliyesi’nde yaşanan skandallar zinciri polisin 20 Nisan 2019 tarihinde yaptığı operasyonla ortaya çıkmıştı. Operasyonda Erciş Adliyesinde İdari İşler Müdürü olan Metin Zeytun adli emanet bürosunda tutulan 16 kilo uyuşturucuyu çıkarıp, satmaya götürürken yakalanmıştı.

Operasyonun ardından soruşturma genişletilirken, Zeytun’un adliyenin adli emanet bürosuna teslim edilen malzemeleri yıllardır gizlice sattığı belirlenmişti. Uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Bilirkişi kurulu, hazırladığı raporu Erciş 8. Ağır Ceza Mahkemesine 18 Ocak 2021 tarihinde sundu. Raporda, şüpheli ifadeleri, tutanaklar, kolluk fezlekesi ile tüm soruşturma dosyası araştırıldı.

5 kişilik bilirkişi kurulunun 3’ünün emekli Sayıştay Denetçisi olduğu öğrenilirken, 2’sinin ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olduğu görüldü. Bilirkişi kurulunun dosya ve ekleri üzerinde yaptığı incelemede, Zeytun’un 10 Ocak 2011 tarihinden itibaren bazı emanet kayıtlarını gizlice kapattığı kaydedildi. Ayrıca kurul, emanet deposunda olması gereken 3 ton 704 kilo 806 gram uyuşturucunun da imha edilmiş gibi gösterildiğini tespit etti.

ŞÜPHELILER HAKKINDA 30 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Karar gazetesinden Kübra Köklü'nün haberine göre, bilirkişi kurulunun hazırladığı raporun sonuç kısmında ise şüpheli Hakan Gümüştaş, Metin Demez, Halit Tekçe ve Metin Zeytun’un uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçunu işlediğini kaydetti. Zeytun’un Maliye Hazinesine yatırması gereken 8 bin 51 TL’yi de zimmetine geçirdiğini tespit eden bilirkişi kurulu, Zeytun’un hakkında 6 iddianame hazırlandığını, zimmetine geçirdiği 8 bin 51 TL’nin sadece bir iddianamede yer aldığını belirtti. Kurulun, geri kalan 5 iddianameyi de ilerleyen aylarda inceleyeceği öğrenildi.

Uyuşturucu fiyatlarının tespiti konusunda uzmanlıklarının olmadığını belirten bilirkişi kurulu, Zeytun’un uyuşturucuları satarak ne kadar para elde ettiğinin tespiti için uzman kişilerin görevlendirilmesini istedi.

Konuya ilişkin Karar'a konuşan tutuklu sanık Metin Zeytun’un avukatı Cihad Sargut ise "Müvekkil Metin Zeytun, yargılamaya konu olay hakkında tüm bildiklerini samimi bir şekilde anlatmıştır. Raporda da gösterildiği üzere 1998 yılına ait kayıtlar dahi incelenmiştir. 1998 yılından bu yana süre gelen her eylemin müvekkile mal edilmesi doğru değildir. Kaldı ki müvekkilin açığa alındığı bir süre var. O sürede dahi gerçekleşen eylemler müvekkile mal edilmektedir" dedi.

Öte yandan adli emanet deposundan 30 kilo uyuşturucu çıkardığını itiraf eden Zeytun ve kendisine yardım ettikleri belirlenen Metin Demez, Hakan Gümüştaş, Halit Tekçe hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “zimmet” ve “kamu görevlisinin resmi bölgede sahteciliği” suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.