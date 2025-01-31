IMO Ankara Şubesi, Grand Kartal Otel’deki yangına ilişkin raporunda tek tek sıraladı: İhmaller zinciri öldürdü

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Bolu’da Kartalkaya’da Grand Kartal otelde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi tarafından rapor yayınlamdı.

Raporda “yangın algılama sisteminin mevzuata uygun olmaması ve devreye girmemesi”, “duman dedektörlerinin ve acil durum butonlarının çalışmaması”, “acil durum aydınlatma sisteminin yetersiz, aydınlatma araçlarının bataryalarının boş olması”, “yönlendirme işaretlerinin yetersiz olması” ve “yangın dolaplarındaki su bağlantılarının yetersiz olması” gibi etmenlerin faciada önemli etken olduğuna dikkat çekildi.

Yangının hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otelde iki tane yangın merdiveni olduğunu söylemişti. IMO raporunda otelde sadece bir tane yangın merdiveni bulunduğu, bunun da yönetmeliğe aykırı olduğuna dikkat çekildi. Raporda ayrıca otelde bulunan beş asansörün yangın algılama ve uyarı sistemine entegre edilmediği belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Onur Özergene, afete dönüşen her olayın birkaç sebebin bir araya gelmesiyle oluştuğunu vurguladı. Özergene, bu yüzden alınması gereken önlemlerin bir bütün olarak ele alınıp uygulanması gerektiğini kaydetti.

Olay sonrası yaşanan denetim kargaşasının da hedeflenen ve hedefe ulaşan bir bilinçli karmaşa olduğunu söyleyen Özergene, öncelikle sorulması gereken soruların, “Yapılan bakanlık denetlemesinde neden yangınla ilgili hiçbir kusur bulunamadı?”, “Piyasa koşullarında periyodik kontrol yapan firmalar denetleniyor mu?”, “Parasını işvereninin ödediği bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi ülke gerçekleriyle örtüşüyor mu?” olduğuna işaret etti.

‘BAĞIMSIZ KOMİSYON KURULSUN’ ÇAĞRISI

Olay günü Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen bilirkişilerin hazırladıkları ön rapor sonrası Adalet Bakanlığı tarafından heyetin görevden el çektirilmesi ve savcılık talimatıyla oluşturulan raporun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından korsan rapor olarak nitelendirilip yok sayılmasının, ilerleyen süreçte güvensizliği derinleştireceğine değinen Özergene, “Eğer Adalet Bakanlığı bu sürecin üzerindeki sis perdesini kaldırmak ve olayın siyaseten bir cezalandırmaya dönüşeceği konusunda kaygıları gidermek istiyorsa meslek odalarının oluşturacağı bağımsız heyetin olay yerinde inceleme yapması ve kamuoyuna duyurması konusunda gerekli adımları atmalıdır. Bu heyette konularında yetkin makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, mimarlar ve inşaat mühendisleri olmalıdır” ifadelerini kullandı.