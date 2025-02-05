İMOK'tan 6 Şubat açıklaması: Aynı acıları yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüz yok

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:27

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:27

İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun oluşturduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşları andı.

Koordinasyon açıklamasında "Aynı ihmaller nedeniyle bir daha aynı acıları yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüzün bile olmadığını hatırlatıyoruz" denildi.

"Unutmadık, unutturmayacağız" başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet tarihimizin sonuçları en ağır felaketiyle karşı karşıya geldiğimiz 6 Şubat depremleri bugüne kadar yaşadığımız pek çok büyük depreme karşın ülkemizin, şehirlerimizin, binalarımızın, kurumlarımızın ve halkımızın depreme hazır olmadığı gerçeğini çok acı biçimde ortaya çıkarmıştır.

Ülkemiz deprem, sel, heyelan, kaya ve çığ düşmeleri, fırtına, hortum, yangın gibi afet halini alabilecek pek çok doğa, insan ve teknoloji kaynaklı riskle karşı karşıyadır. Unutulmamalıdır ki afetlerle mücadele topyekûn bir mücadeledir. Ülke tarihimizde onlarca yaşadığımız ölümcül depreme rağmen bugün halen bina enkazları altında yurttaşlarımız hayatlarını kaybediyorsa, depremde doğabilecek can ve mal kaybını önlemeye yönelik sorunların çözülemediği açıktır.

"DEPREMZEDELERE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

6 Şubat depremlerinnin ardından afetin felakete dönüşmemesi için yetkililer tarafından gerekli önlemler alınmadığını ve afet anında da yeterli müdahalede bulunulmadığı belirtilen açıklamada "Aradan geçen iki yıla rağmen barınma başta olmak üzere yurttaşların temel ihtiyaçları hâlâ giderilmemiştir. Depremzedelere verilen birçok söz tutulmamıştır. Aksine ülkemizde kaçak yapılaşmayı teşvik eden, bireyleri imar affı beklentilerine sokan söylemler devam ettirilmektedir" denildi.

Açıklamada "Bizler, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu adı altında birleşmiş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olarak depremin ilk gününden itibaren tüm örgütlülüğümüzle, tüm kurullarımızla, tüm üyelerimizle büyük bir seferberlik içinde olduk. Bir yandan üyelerimizin mesleki bilgi ve birikimini deprem bölgesindeki hizmetlerin karşılanması için yönlendirirken, diğer yandan da topladığımız dayanışma malzemelerini bölgeye gönderdik. Yöneticilerimiz ve gönüllü üyelerimiz depremin ilk gününden itibaren bölgenin her yerinde çalışmalara katıldılar" ifadeleri kullanıldı.

"TEK BİR GÜNÜMÜZ BİLE YOK"

Olası büyük depremler için de uyarıda bulunularak "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, aynı ihmaller nedeniyle bir daha aynı acıları yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüzün bile olmadığını hatırlatıyoruz. Gelecekte de benzer felaketlerin yaşanmaması için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının oluşturduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu olarak mücadelemizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşırız" vurgusu yapıldı.



