İmralı heyetinin yarın görüşmesi bekleniyordu: Fidan, Barzani ile Almanya'da bir araya geldi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 23:00

Güncelleme: 15.02.2025 - 23:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde bulunan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti'nin İmralı heyetinin ise yarın KDP Başkanı Mesud Barzani ile IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil’de görüşmesi bekleniyor.

DEM Parti'den yapılan açıklamada heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek.

Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınacak.