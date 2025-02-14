Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Gündem Gazze ve Ukrayna

Yayınlanma: 14.02.2025 - 19:05

Güncelleme: 14.02.2025 - 19:12

Fidan'ın, görüşmede Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinerek, bölgesel barışın tesisi için İsrail - Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili gelişmelerin etraflıca ele alındığı kaydedildi.