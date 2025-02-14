Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Gündem Gazze ve Ukrayna

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih'te görüştü.

Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Gündem Gazze ve Ukrayna
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 19:05

Fidan'ın, görüşmede Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinerek, bölgesel barışın tesisi için İsrail - Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili gelişmelerin etraflıca ele alındığı kaydedildi.


Etiketler: #gazze #Ukrayna #ateşkes

İlgili Haberler

Hakan Fidan Filistin kanalına konuştu: 'Şartlar müsait olursa gelmemde bir sıkıntı yok'

Hakan Fidan Filistin kanalına konuştu: 'Şartlar müsait olursa gelmemde bir sıkıntı yok'
Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle görüştü

Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle görüştü
Hakan Fidan'dan 'Abdullah Öcalan' sorusuna yanıt: 'İmralı'da devam ediyor...'

Hakan Fidan'dan 'Abdullah Öcalan' sorusuna yanıt: 'İmralı'da devam ediyor...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler