Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Gündem Gazze ve Ukrayna
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih'te görüştü.
Fidan'ın, görüşmede Gazze’de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinerek, bölgesel barışın tesisi için İsrail - Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.
Görüşmede Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili gelişmelerin etraflıca ele alındığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon
- Öcalan'dan üç adrese mektup!
- Diyanet’ten şaşırtan uyarılar