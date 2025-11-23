İmralı kararının ardından 'Saray' yazısı: Mehmet Uçum'dan Kürtçe ve yerel yönetimler çıkışı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidip terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme kararını değerlendirdi.

Uçum, "Bu konuda alınan kararın gereği yapıldıktan sonra durum varsayımsal tartışmalardan çıkar. Çünkü İmralı dinlemesinden sonra yeni ve somut bir durum oluşur. Soyut karşı çıkışlar ortaya çıkan somut durum karşısında anlamsızlaşır. O noktada fikirlerin tartışıldığı bir ortam gelişir. Elbette o zaman da lehte ve aleyhte görüşler olacağı kesindir. Ama İmralı dinlemesinde geçiş sürecine katkı veren bir sonucun çıkmasının aleyhte yaklaşımları önemsizleştireceğini değerlendirmek gerekir" sözlerini kaydetti.

"KÜRTÇENİN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜÇLENDİRİLECEK"

Anadolu Ajansı'na yazdığı yazıda Uçum, Kürtçenin güçlendirileceğini ve kalıcılaştırılacağını ifade etti.

Uçum, "Egemenliğin ve milli birliğin dili Türkçenin kapsayıcılığı ile Kürtçe ve diğer dillerin özgürlüğü arasında bir uyumsuzluk yoktur. Bu bağlamda Kürtçenin özgürlüğü güçlendirilecek ve kalıcılaştırılacaktır. Kürtçenin özgürlüğüyle ilgili Devletin yapıcı yaklaşımına rağmen sapma denilebilecek bazı kötü pratikler varsa bertaraf edilecektir" ifadelerini kullandı.

Uçum, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin ise şunları belirtti:

"Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırması konusu ise sadece belli il ve ilçelerin değil Türkiye’nin tüm illeri ve ilçelerinin ihtiyacıdır.

Üniter yapıyı destekleyecek, yerel meclisleri denetim, yerel bütçe taslakları, ilçe ve il hizmet ve yatırım programlarının oluşturulmasında yetkilendirecek, yerel icrada merkezin sorumluğunu artırarak tek teşkilat, tek bütçe ve tek icra yaklaşımını hayata geçirecek bir yerel yönetimler reformu kaçınılmaz hale gelmektedir.

İtiraz edilemeyecek gerçek şudur: Tüm hukuk reformu konularında daha güçlü ve yerleşik adımlar atmak için Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak çok daha geniş imkanlar oluşturacaktır."

İMRALI KARARI

AKP, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı bir heyetin İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşme planı kesinleşti.

CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı aldı.