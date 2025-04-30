İmralı sürecinde gözler terör örgütü PKK’nin kongresine çevrildi: AKP, ‘infaz yasası’ için PKK’nin silah bırakmasını bekliyor

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:07

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen 10. Yargı Paketi’nin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceği konuşulurken, AKP’nin yargı paketinde en önemli başlığın “infaz düzenlemesi” olacağı belirtiliyor. DEM Parti İmralı heyeti de TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlanması nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesinde “infaz yasası” değişikliğini gündeme getirdi.

AKP’li kaynaklar, yasanın çıkması için PKK’nin silah bıraktığını net olarak açıklaması gerektiğine işaret etti. Edinilen bilgilere göre söz konusu açıklama için gözler, terör örgütü PKK’nin kongresine çevrildi.

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen 10. Yargı Paketi’nin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceği, Ankara kulislerinde konuşuluyor. 40 maddeden oluşan paketin, dün AKP’li milletvekillerine iletildiği açıklandı. AKP’nin yargı paketinde en önemli başlığın ise “infaz düzenlemesi” olacağı öne sürülüyor.

İnfaz yasasında yapılacak düzenlemeyle, denetimli serbestlik uygulamalarının yeniden yapılandırılması ve mükerrer suçlular için de “şartlı tahliye” olanağı sağlanması öngörülüyor. Düzenlemenin hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığı sağlanmasını içerdiği de konuşulanlar arasında...

2020 yılında yapılan infaz düzenlemesiyle de kapsamında bazı suçlarda şartlı salıverilme oranı yarı yarıya indirilmişti. Hırsızlık, mala zarar verme, hakaret, taksirle adam öldürme gibi suçlar için infaz oranı düşürülmüş ve cezasının yarısını çekenler serbest bırakılmıştı. Ancak, terör, kasten adam öldürme, cinsel istismar, çocuklara karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ticaretini de içeren suçlar kapsam dışında olmuştu. DEM Parti İmralı heyeti de TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlanması nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesinde infaz yasası değişikliğini gündeme getirdi. Söz konusu yeni düzenlemenin terör suçlarını kapsaması da konuşuluyor. Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu siyasi tutuklular hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanarak tahliye edilmesi ve hasta mahkumların tahliyesi de İmralı heyetinin talepleri arasında yer alıyor.

SİLAH BIRAKMANIN KONGREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

AKP’li kaynaklar ise sözü geçen düzenlemenin somutlaşması için “terör örgütü PKK’nin net olarak silahları bıraktığını açıklamasının beklendiğini” ifade ediyor. DEM Parti’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi ve infaz yasasında yer alması talebinde bulunduğu maddelerin, ancak silahlar bırakıldığı zaman konuşulabileceğini ifade eden AKP’li kaynaklar, silah bırakma gerçekleşmeden bu tür taleplerin ele alınmayacağını dile getiriyor. Söz konusu silah bırakma çağrısı için de gözler terör örgütü PKK’nın kongresine çevrildi. Bugün yapılacağı siyaset kulislerinde konuşulan ancak net tarihi açıklanmayan kongrede PKK’nin silahları bıraktığını açıklaması bekleniyor. Kongreye Öcalan’ın yön vereceği ve silah bırakmaya yönelik konuşacağı öne sürülüyor.