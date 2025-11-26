İmralı'ya giden Hüseyin Yayman AKP'lileri bilgilendirecek: 'Bir açıklama yapmıyoruz'

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İmralı ziyaretine dair AKP süreç komisyonu üyelerini saat 11'de TBMM'de bilgilendiriyor.

Yayman, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Yayman, "Bu konu ile ilgili açıklama yok. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Bir açıklama yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP-MHP-DEM Parti'den isimlerin yer aldığı heyet, İmralı'ya giderek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyetin AKP'li üyesi Yayman, görüşme günü İlke TV'ye yaptığı açıklamada İmralı'ya gitmediğini söylemiş ancak daha sonra Yayman'ın adaya gittiği öğrenilmişti.

Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.