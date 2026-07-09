İnan Güney'den ilk paylaşım: 11 ay sonra ailesiyle bir arada

59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 64. duruşmasında, aralarında tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Tahliye kararının ardından Güney, cezaevinden çıkarak dün akşam baba evine gitti. Ailesiyle bir araya gelen Güney'i CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer karşıladı.

Güney burada yaptığı konuşmada; 11 aylık süreci cezaevi olarak görmediğini; bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi olarak gördüğünü ifade etti.

İLK PAYLAŞIM

Güney, bu sabah sosyal medya hesabından ise ailesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.

Güney paylaşımına, "11 ay sonra biz… Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu’m" notunu düştü.

11 ay sonra biz…



Günaydın ailem.



Günaydın Beyoğlu’m. pic.twitter.com/IV3V3pmn1l — inan güney (@inanguney) July 9, 2026

NE OLMUŞTU?

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan sanıklardan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay ile Metin Bal, Mehmet Karataş ve Seyfullah Demirel hakkında mahkeme tahliye kararı vermişti.