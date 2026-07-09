Müslim Sarı'dan İBB davasında tahliye edilen İnan Güney açıklaması

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı neticesinde CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Sözcüsü olarak atadığı Müslim Sarı, İBB davasındaki tahliye kararlarını değerlendirdi. İBB davasında yargılanan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu tutuklu sanıkların tahliye edilmesinin ardından Sarı, sosyal medya üzerinden bir "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Müslim Sarı yaptığı açıklamada, "Tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Sarı, sürece olan yaklaşımı ise "Bundan sonraki hukuk mücadelesini yakından takip edeceğiz" sözleriyle ifade etti.

"BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ"

Sarı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas, tutuklamanın ise istisna olması gerektiğini; herkes için adil yargılanma ve etkin savunma hakkının güvence altına alınmasının hukuk devletinin vazgeçilmez bir gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan sanıklardan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay ile Metin Bal, Mehmet Karataş ve Seyfullah Demirel hakkında mahkeme tahliye kararı vermişti.