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İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti: Hastaneden açıklama geldi

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti: Hastaneden açıklama geldi

23.05.2025 00:51:00
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Haber Merkezi
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İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti: Hastaneden açıklama geldi

İstanbul'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırıldığı iddia edilmişti.

Kıraç’ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tetkiklerinin yapıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

"KAÇIRILDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR ASILSIZ"

Açıklamada, şöyle denildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."


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