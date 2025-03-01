Evliliği kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşınmıştı: İnan Kıraç'a vasi tayini istendi!

İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.

Evliliği kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşınmıştı: İnan Kıraç'a vasi tayini istendi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:08

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumu'na giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın 'fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği' belirtildi.


Etiketler: #Emine Alangoya #inan kıraç #ipek kıraç #rapor

İlgili Haberler

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç için vasi talep etti

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç için vasi talep etti
87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
İnan Kıraç tarafından evlatlıktan reddedilen İpek Kıraç'tan açıklama: Bu davanın kazananı olmayacak

İnan Kıraç tarafından evlatlıktan reddedilen İpek Kıraç'tan açıklama: Bu davanın kazananı olmayacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler