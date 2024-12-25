İpek Kıraç, babası İnan Kıraç için vasi talep etti
Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç (87), Emine Alangoya (75) evliliğine kızı İpek Kıraç'tan itiraz geldi. İpek Kıraç babası için vasi talebinde bulundu.
Koç Holding’in eski yöneticilerinden, Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında dünya evine girmişti. Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikâh Dairesi'nde hayatını birleştirmişti.
İnan Kıraç'ın yaklaşık 52 yıl, Koç Holding’in finans grubunda çalışan Emine Alangoya ile evlendiği haberi sonrasında kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, babasının manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulunduğunu açıkladı.
"Konunun artık adalete intikal etmiş olması sebebiyle, haberin duyulmasının ardından oluşabilecek bilgi kirliliğini ve gerçek dışı yorumları önlemek ümidiyle, sadece bu kapsamda, basın ve kamuoyunu bizzat bilgilendirmeyi tercih ediyorum" diyen İpek Kıraç, "Beni henüz iki aylıkken annem Suna Kıraç’la birlikte evlat edinen ve büyük bir sevgi ve özenle yetiştiren babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı hiç kuşkusuz o yolu seçiyor olurdum. Ancak gerek babamı koruma arzum, gerek babamın yönetimindeki kurum ve kuruluşların sağlığı ve devamlılığı konusunda hissettiğim sorumluluk ve gerekse de annemin manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir" ifadesini kullandı.
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