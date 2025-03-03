Vasi atanmıştı: İnan Kıraç hangi sorulara cevap veremedi?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 19:57

Güncelleme: 03.03.2025 - 19:58

87 yaşında ani bir evlilik kararı alan iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç tarafından açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Kıraç’a mahkeme tarafından vasi atanmasına karar verildi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Adli Tıp’taki inceleme sırasında Kıraç’ın iki kritik soruya yanıt veremediği ortaya çıktı.

Adli Tıp 10. Kurulu’ndaki görüşme sırasında İnan Kıraç’a bir dizi soru yöneltildi. İnan Kıraç sorulardan hiçbirine tutarlı bir cevap veremedi. Bu sorulardan en çarpıcı olanlarından biri 6 Şubat depremiyle ilgiliydi. İnan Kıraç depremle ilgili bir şey hatırlayamadı. Bunun üzerine İnan Kıraç’a saatin kaç olduğu soruldu. İnan Kıraç bu soruya da yanıt veremedi.