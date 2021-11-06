İnce'den diploma göndermeli ehliyet cevabı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, karayolu ile Niksar'dan Malatya'ya giderken bir süre parti otobüsünü kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tokat’tan Malatya’ya giderken parti otobüsünün direksiyonuna geçti. İbrahim Tatlıses’in yorumladığı Malatya yöresine ait Etek Sarı türküsü eşliğinde bir süre yol aldı.
Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan İnce’ye, sürücü ehliyetinin olup olmadığı yönünde sorular da gecikmedi.
DİPLOMA GÖNDERMELİ EHLİYET CEVABI
Bunun üzerine sosyal medya hesapları üzerinden ehliyetinin fotoğrafını paylaşan İnce, “Bana ehliyet soranlar! İşte benim otobüs kullanabilir, E sınıfı ehliyetim. Bir zahmet arkadaşa da diplomasını sorar mısınız?” dedi.
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