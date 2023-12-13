İnciraltı planları askıya çıktı!

AKP iktidarının genel seçim döneminde vaatleri arasında yer alan İzmir’in İnciraltı bölgesini imara açma planlar itirazların değerlendirilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile yeniden askıya çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:54
İnciraltı planları askıya çıktı!
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Seçim döneminde seçim yatırımı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “İnciraltı Planları” askıya çıktı. 

Seçim dönemin AKP İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve Mahmut Atilla Kaya tarafından açıklanan planlara İzmir Büyükşehir Belediyesi ve meslek odaları itiraz etmişti.

İtirazların değerlendirilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile yeniden askıya çıkarıldı. İlgili açıklamada, "İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu 06.11.2023 tarihli ve 7874168 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır. Söz konusu İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu 1 ay süreyle 13.12.2023–11.01.2024 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde 4. kat ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılarak ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.


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