İnciraltı planları mahkemeye taşınıyor

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:35

Seçim döneminde seçim yatırımı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “İnciraltı Planları” mahkemelik oluyor.

“İNCİRALTI İZMİR’İNDİR”

Son Söz TV’e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İnciraltı Planlarına dava açacaklarını belirterek; “Bu kadar senedir bizim üzerimizde çalıştığımız planı elinizin tersi ile iterseniz ortaya ben yaptım oldu diye bir şey çıkartırsanız biz buna seyirci kalabilir miyiz? İnciraltı İzmir'indir. Oradaki sadece mülk sahiplerini düşünerek, oradaki mülk sahiplerinin talepleri doğrultusunda bir şey ortaya çıkabilir mi? Mülk sahiplerinin bile ne kadar planlama sürecinden haberdar olduğunu bilmiyoruz. Böyle planlama süreci olamaz” diye konuştu.

“ÇEŞME'DE 11 TURİZM BÖLGESİ VAR”

Çeşme Projesi ile ilgili de Başkan Soyer “Sonuna mücadele edeceğiz. Sonuna kadar itiraz edeceğiz. Çeşme'de 11 turizm bölgesi var. Planlanmış, tarifi yapılmış, sınırları belli olmuş 11 bölge var. Bu bölgelerdeki doluluk ne biliyor musunuz? Ortalama yüzde 10-15 arasında. Bu bölgeler planlanmış hazır. Burayı turizme açsanıza madem yatırımcı var ve Çeşme’de yatırım atağı yapmak istiyorsanız. Siz bu kadar alanı hiçbir şekilde planlama yapmamışken, sorulara tatmin edici cevap verilmemişken, mevcut turizm alanları boşken hepsini turizm bölgesine açıyorum demek doğru bir şey değil” ifadelerini kullandı.