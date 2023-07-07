Çeşme Projesi'ne ikinci kez ret

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çeşme Projesi’nin uygulanması planlanan bölgede SİT statüsünde değişiklik yapma kararı almıştı.

Bu kararla birlikte Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan Karaköy ve Zeytineli bölgelerindeki “2. Derece Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ile kaplı pek çok bölgenin derecesi 3. derece “Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirilmişti. Bu karar, odalar ve çevre örgütleri tarafından yargıya taşınmış ve mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda sit değişikliğiyle ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Bakanlık, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşı bir üst mahkemeye başvuruda bulundu ancak İzmir 4. İdare Dava Dairesi, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin gerekçelerini haklı buldu ve bakanlığın itirazını reddetti.

Kararı değerlendiren avukat Şehrazat Mercan, “Çeşme Projesi kapsamında, yapılaşmayı temel alan, 38. Grup Doğal Sit Alan Değişikliği kararının iptali davamızda, İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı vermişti. Bakanlık bu karara itiraz etti. İzmir 4. İdari Dava Dairesi, bakanlığın itirazının reddine karar verdi. Yani 2-0 öndeyiz” açıklamasını yaptı.