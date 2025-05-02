İnciraltı’nda yapılaşma tartışması

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:20

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:20

AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın İnciraltı’nın imarlarının “tercihli kullanım alanı” olarak değiştirildiğini duyurmasının ardından CHP ile TMMOB karşı karşıya geldi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Sekreteri Ayşegül Yarış, İnciraltı’nın İzmir’in doğal mirası olduğunu ve rant uğruna yok edilmek istendiğini söyledi. İnciraltı’nın endemik bitki türleri, nadir ekosistemi ve tarım alanlarıyla korunması gereken özel bir bölge olduğunu belirterek yıllardır süren rant baskılarına dikkat çeken Yarış, “Bu bölge, sadece İzmir halkının değil, gelecek nesillerin de ortak mirasıdır. Daha önce bu tür planlar yargı kararlarıyla iptal edildi. Ancak aynı anlayışla yeni planlamalar yapılmaya çalışılıyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile mahkeme bilirkişi raporlarının bölgede korunması gereken mutlak tarım alanlarının bulunduğunu birçok kez belgelediğini ifade eden Yarış, “Tarım arazileri atıl bırakılıp ve yapılaşmanın önü açılmak isteniyor” diye konuştu.

YİĞİT: İNCİRALTI HALKI MAĞDUR

İmar değişikliğini olumlu karşılayan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Şehir Plancıları Odası’nı planları incelemeye davet ederek, “Bahçelerarası ve İnciraltı halkı mağdur. Yaklaşık 40 senedir suyun tuzlanması ve toprak yapısının değişmesi nedeniyle bölge halkı tarım yapamıyor. Tarım yapamayan bölge halkı, ekonomik zorluklar çektiği için atalarından kendilerine miras kalan arazilerini yok pahasına büyük şirketlere satmak durumunda kalıyor. Bölge plansızlığı ile birlikte kaçak yapılaşma ve imar suçlarına maruz kalmaktadır” dedi. Yiğit’e bazı CHP’li belediye başkanları da destek verdi.