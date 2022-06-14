İnebolu’da Atatürk ve istiklal yürüyüşü

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

Kastamonulular ellerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayraklarıyla “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü”ne katıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na gelen silah ve cephanenin Anadolu’ya sevk edildiği güzergâhta düzenlenen yürüyüş geçen 9 Haziran’da başladı ve önceki gün sona erdi. Yürüyüşte her yaştan vatandaş ile birlikte komandolar da yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İstiklal Yolu, evladından önce top mermisini sarmayı düşünen anaların fedakârlık destanıdır” dedi.