İnegöl'de 'alacak verecek' kavgası: Bir kişi bacağından yaralandı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında Nurullah Y. (34) bir süre önce araç kiralayan müşterisi Fırat D.’den (18) imzaladığı senedi ödemesini istedi.
Nurullah Y., ödeme yapmayan Fırat D.’yi avukata verdi. Fırat D., 16 AVM 933 plakalı aracıyla gezerken Nurullah Y. ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
BACAĞINDAN YARALANDI
Nurullah Y. kaldırım taşıyla araca vurarak zarar verdi. Fırat D. ise tabancayla ateş ettiği Nurullah Y.’yi bacağından yaraladı.
Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Etiketler: #Bursa
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