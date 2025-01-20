İnegöl'de 'alacak verecek' kavgası: Bir kişi bacağından yaralandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

İnegöl'de 'alacak verecek' kavgası: Bir kişi bacağından yaralandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 17:30

Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında Nurullah Y. (34) bir süre önce araç kiralayan müşterisi Fırat D.’den (18) imzaladığı senedi ödemesini istedi.

Nurullah Y., ödeme yapmayan Fırat D.’yi avukata verdi. Fırat D., 16 AVM 933 plakalı aracıyla gezerken Nurullah Y. ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

BACAĞINDAN YARALANDI

Nurullah Y. kaldırım taşıyla araca vurarak zarar verdi. Fırat D. ise tabancayla ateş ettiği Nurullah Y.’yi bacağından yaraladı.

Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.


Etiketler: #Bursa

İlgili Haberler

Bursa'da dolandırıcılık operasyonu! Psikoloğu telefonla arayıp çağırdılar

Bursa'da dolandırıcılık operasyonu! Psikoloğu telefonla arayıp çağırdılar
Bursa'da bozayılar kış uykusuna yatmadı: Günde 4 öğün besleniyorlar

Bursa'da bozayılar kış uykusuna yatmadı: Günde 4 öğün besleniyorlar
Bursa'da 9 papağan korumaya alındı: Yasa dışı yollarla yurda sokulmuş...

Bursa'da 9 papağan korumaya alındı: Yasa dışı yollarla yurda sokulmuş...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler