İnegöl’de silahlı kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:12

Güncelleme: 23.05.2024 - 09:13

Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında Davut T. (23) iddiaya göre henüz ismi belirlenemeyen bir şahısla tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen şahıs tabancayla Davut T.’yi sol bacağından yaraladı.

Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.