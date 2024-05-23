İnegöl’de silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:12
İnegöl’de silahlı kavga: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında Davut T. (23) iddiaya göre henüz ismi belirlenemeyen bir şahısla tartıştı. Tartışma kavgaya döndü. Kavgada ismi henüz öğrenilemeyen şahıs tabancayla Davut T.’yi sol bacağından yaraladı.

Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Bursa haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da ekmeğe gizli zam! Fiyat değişmedi gramı değişti

Bursa'da ekmeğe gizli zam! Fiyat değişmedi gramı değişti
Bursa’da korkunç olay… Taksici 20 yerinden bıçaklanıp gasbedildi

Bursa’da korkunç olay… Taksici 20 yerinden bıçaklanıp gasbedildi
Valilik duyurdu: Bursa’da ambulanslara yazılan radar cezalar iptal oldu

Valilik duyurdu: Bursa’da ambulanslara yazılan radar cezalar iptal oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de

Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek

Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek
4600 telefon satın alıp 4 ayda 415 bin dolar kazandı

4600 telefon satın alıp 4 ayda 415 bin dolar kazandı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Roma yanıtı: Şaraba nasıl bağladı, anlamadım

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Roma yanıtı: Şaraba nasıl bağladı, anlamadım
Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum

Altının kilogram fiyatı geriledi! İşte son durum
Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi

Financial Times'tan çarpıcı Türkiye analizi
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift bir Marvel filminde mi yer alacak?