Bursa’da korkunç olay… Taksici 20 yerinden bıçaklanıp gasbedildi

Bursa’da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasbedildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 00:39
Bursa’da korkunç olay… Taksici 20 yerinden bıçaklanıp gasbedildi
Abone Ol google-news

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir’e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. 

Eskişehir’e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi’nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki saldırgan, taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor. 


Bursa haberleri eskişehir haberleri taksici haberleri bıçaklama haberleri gasp haberleri

İlgili Haberler

Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan taksici, mesleğini bıraktı: 'Travmayı atlatamadım'

Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan taksici, mesleğini bıraktı: 'Travmayı atlatamadım'
Faslı yolcunun ölümüne neden olmuştu: Taksici Doğan Güç'e 9 yıla kadar hapis talebi

Faslı yolcunun ölümüne neden olmuştu: Taksici Doğan Güç'e 9 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar’da kadın İETT şoförüne saldıran taksici yakalandı

Üsküdar’da kadın İETT şoförüne saldıran taksici yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!

Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!
Yargı dizisinden dikkat çeken gönderme: ‘Yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın!’

Yargı dizisinden dikkat çeken gönderme: ‘Yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın!’
Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede

Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede
Prof. Dr. Naci Görür 'tehlikeli duruma geldi' diyerek açıkladı: İşte deprem riski en yüksek 3 il...

Prof. Dr. Naci Görür 'tehlikeli duruma geldi' diyerek açıkladı: İşte deprem riski en yüksek 3 il...
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…
Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu

Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu
Cumhuriyet coşkusu sahnelendi: ‘Bu Memleket Bizim’ oyunu Harbiye’de büyük ilgi gördü

Cumhuriyet coşkusu sahnelendi: ‘Bu Memleket Bizim’ oyunu Harbiye’de büyük ilgi gördü