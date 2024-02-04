İneklerine 'Dilber' Şarkısını dinletti: Streslerini alıyorum

Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:32

Güncelleme: 04.02.2024 - 17:32

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kanberağa köyünde bir besici İnci Taneleri dizisi ile popüler hale gelen “Dilber evin barkın yok mu?” şarkısını ahırdaki ineklerine dinleterek süt verimini artırdığını öne sürdü.

Besici Baki Kaya, kış aylarında besiciliğin zor yanlarını pozitif enerjiyle atlattıklarını söyledi. Kaya, her sabah ahırdaki 20’e yakın ineğine müzik dinlettiğini belirtti. Müzikli terapinin ineklerine iyi geldiğini ve süt verimlerinin arttığını kaydeden Kaya, “Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor. Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum. Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, ‘Dilber’ akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum” dedi.

